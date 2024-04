La festa della polizia municipale, il sindaco: “I cittadini vogliono sentirci vicini”

Modena, 25 maggio 2015 - “Che cosa si aspettano i cittadini da noi? Forse tutto e il contrario di tutto: più multe e meno multe, più severità e più indulgenza. Io penso che i cittadini si attendano un maggior presidio del territorio, vogliono vederci e sapere che ci siamo, che siamo vicini, in grado di intervenire, che non lasciamo dei vuoti”. Così il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante i festeggiamenti per celebrare il 155° anniversario della Polizia municipale.

Un concetto su cui ha insistito anche il comandante Franco Chiari annunciando che sta giungendo a conclusione il percorso di confronto sindacale per riorganizzare i servizi in modo da garantire dall’estate la presenza notturna continuativa, accanto a quella diurna. “Abbiamo scelto la strada del dialogo – ha sottolineato il sindaco - perché siamo convinti che il confronto ci può aiutare a migliorare le proposte e il consenso dia una marcia in più a tutti noi. Il corpo di Polizia municipale ha grandi risorse da valorizzare – ha continuato Muzzarelli - e i riconoscimenti agli operatori che si sono distinti nella loro attività sono la testimonianza della dedizione e dell’impegno del nostro personale, ma sta a noi e a voi far sì che Modena sia sempre più orgogliosa delle Forze della città”, ha concluso citando il motto (“Urbis vires”) del Labaro del Corpo.

Alla cerimonia erano presenti anche la presidente del consiglio comunale Francesca Maletti e le autorità civili e militari della città: il prefetto Michele di Bari, vicequestore vicario Michele Todisco, il procuratore della Repubblica Lucia Musti, il comandante dell’Accademia militare Salvatore Camporeale, il comandante dei Carabinieri Stefano Savo, il Comandante della Guardia di Finanza Michele Pallini e il comandante della Polizia stradale Berna Nasca.

Hanno partecipato, inoltre, le rappresentanze di altre polizie locali della provincia, numerosi dei volontari che contribuiscono al presidio del territorio a supporto delle della Polizia locale ed erano presenti anche sei studentesse del Sigonio, che stanno iniziando uno stage al Comando, e due scolaresche delle scuole medie Marconi coinvolte in un progetto di educazione stradale triennale.

A tutti loro, e soprattutto agli uomini e alle donne del Corpo di Polizia passato in rassegna in apertura della cerimonia, subito dopo l’ingresso del Gonfalone della città e del Labaro, sono andati i ringraziamenti del sindaco Muzzarelli e del comandante Chiari.

Ha accompagnato i momenti salienti della mattinata la musica degli allievi dell’Istituto di Alta Formazione Musicale di Modena e Carpi, Orazio Vecchi, che, tra gli altri, hanno eseguito l’Inno di Mameli, l’Inno alla Gioia e anche la marcia d’ordinanza del battaglione Estense Modenese, antenato di età pre-unitaria del Corpo di Polizia municipale, recentemente riscoperta e arrangiata dal liceo musicale.