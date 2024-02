Feste di carnevale oggi a Piumazzo e Nonantola

Doppio appuntamento con le feste di carnevale oggi pomeriggio a Piumazzo e a Nonantola. Saranno infatti recuperati, in contemporanea, gli eventi inizialmente previsti lo scorso 11 febbraio, e che erano saltati a causa del maltempo. Nello specifico, a Piumazzo si inizierà dalle 14,15, con musica, balli, sfilate di carri e stand gastronomici. Quella del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo è una tradizione consolidata che dal 1970, anno della prima edizione. A Nonantola l’appuntamento è invece dalle 14, con il recupero della 66esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. L’evento è organizzato dal Comitato Carnevale di Nonantola in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo e patrocinato dal Comune di Nonantola. Saranno 9 i carri che sfileranno per il paese.