"Fi, Lega e Fd’I: prima riunione prevista a settembre"

Dovrà essere una scelta ponderata, ma non bisogna perdere tempo. Le grandi manovre per trovare il candidato sindaco in casa del centrodestra modenese sono già iniziate. "I primi di settembre avremo una prima riunione – dice a questo proposito il coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi – ci incontreremo con i diregenti di Lega e Fratelli d’Italia e con i rappresentanti degli altri alleati. Cominceremo a ragionare sul programma e anche sui nomi". Bocche cucite sull’eventuale candidato: "Sicuramente noi proporremo un nostro nome, ma la decisione finale andrà presa nell’ambito di un tavolo regionale se non addirittura nazionale. Le candidature dovranno avere un equilibrio distribuendosi equamente non solo tra Modena, Carpi e Sassuolo, ma anche nei confronti degli altri comuni della regione. Certi equilibri vanno rispettati, e soprattutto non possiamo permetterci errori di valutazione: per la prima volta nella storia abbiamo grosse possibilità di vincere le elezioni, possiamo cambiare la storia, realizzare quello che sono riusciti a fare a Ferrara. Non possiamo sbagliare". Al di là dei nomi, due sono i temi su cui il candidato, secondo Giacobazzi, dovrà esprimersi: "I cittadini si lamentano per la sicurezza e per il problema rifiuti. In altri parole, temono che la città scivoli verso il degrado, in tutti i sensi. Ecco perché serve un sindaco che sappia farsi valere su temi come l’immigrazione, la sicurezza e la tutela e il decoro dell’ambiente".

"In questo momento i cittadini sono scontenti – commenta Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia – Muzzarelli ha commesso diversi errori e si presenta alla vigilia delle prossime elezioni senza eredi. Gli assessori non si sono dimostrati amministratori di spessore, tra loro non vedo un successore all’altezza. In questo momento – aggiunge – il centrodestra ha a disposizione un’occasione unica e al contempo anche una responsabilità importante. Possiamo vincere e cercare di metterci in continuità con il governo di Roma. A Modena i problemi purtroppo ci sono e cercheremo un candidato che, in caso di vittoria, possa davvero prenderli in esame e risolverli".

Roberto Grimaldi