Fiction, il primo ciak in piazza

Piazza Martiri e l’interno del teatro comunale sono alcuni dei luoghi ‘gioiello’ della nostra città che appariranno nella serie ‘Estranei’, destinata a RAI2, della casa di produzione ‘Eagle Original Content’, e con la regia di Cosimo Alemà. Ieri mattina presto, prima delle otto, sono state fatte le prime riprese televisive sul set a cielo aperto: a fianco del teatro, erano parcheggiati i mezzi della compagnia, dalla sala trucco ai container per l’allestimento delle scene. Tre uomini, indiani della comunità Sikh, con i loro abiti e copricapi tradizionali e la lunga barba, camminavano lungo la piazza come comparse, mentre la cinepresa riprendeva i protagonisti. "Io sono di Carpi – ha spiegato Singh Kewal – ma frequento la comunità di Novellara, e mi hanno chiamato a fare la comparsa nella serie televisiva. Ho accettato con piacere". "Non mi era mai capitato di recitare – gli fa eco Singh Hardeeep, di Novellara – io non sono un attore, faccio un altro lavoro! Un amico mi ha detto che cercavano delle comparse e mi sono presentato". Dentro al teatro sono invece state girate alcune scene con una orchestra e una attrice, che come soprano, intonava una melodia lirica, alla presenza di Elena Radonicich e Marco Bocci. E’ ancora avvolto nel dubbio se e in che misura la vicenda narrata farà riferimento al delitto di Saman Abbas.