Finite pioggia e neve torna il sereno

Finite le feste pasquali, finite le piogge che hanno superato i 60 mm sul crinale. Dal primo pomeriggio di ieri, Pasquetta, sono infatti terminate le precipitazioni piovose sul nostro Appennino, anche con qualche fiocco di neve in quota (zero gradi sulla vetta del Cimone). Neve che ha resistito solo sopra i 1.600 metri, impedendo di tenere aperti gli impianti di risalita dei comprensori sciistici del Cimone e dell’Abetone, comportando un netto calo di presenza nei vari bacini di utenza appenninica. Neve che tra l’altro si era tinta si sfumature gialle e rossastre nei giorni scorsi per il pulviscolo sabbioso giunto col vento dall’Africa. Notevoli anche le raffiche di vento dei giorni scorsi, son a 150 km orari a asso Croce Arcana.