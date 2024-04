Finti agenti ‘multavano’ gli stranieri in autostrada, arrestati

Modena, 3 agosto 2015 -

Si fingevano agenti di polizia, per fermare e ‘multare’ automobilisti stranieri in transito lungo l’autostrada (con tanto di paletta e giacche catarifrangenti). Con l’accusa di truffa aggravata un italiano di 42 anni ed un albanese 26enne sono finiti in manette, a seguito di un intervento della polstrada Modena Nord avvenuto sulla A22 in territorio modenese, sabato scorso.

I due pochi minuti prima avevano fermato per un controllo, ovviamente fasullo, un’auto con targa tedesca, ma in realtà gli occupanti erano italiani. La famiglia a bordo del mezzo ha pagato la multa richiesta dai due finti poliziotti per un inventato eccesso di velocità, poi, contestualmente, ha allertato la polstrada, fornendo la targa della Bmw usata dai truffatori. A quel punto le pattuglie della polizia sono riuscite ad acciuffare i due truffatori, mettendo loro le manette ai polsi. L’arresto del 42enne e del 26enne è stato convalidato in carcere: il giudice ha disposto per loro la misura cautelare in carcere.