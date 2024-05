"Fiorano, avanzo di 12,5 milioni. Rifiuti, viene differenziato l’84% "

Un avanzo complessivo di circa 12 milioni e mezzo, di cui quasi la metà (5,5 milioni) già disponibile per nuovi investimenti. Chiude così il bilancio del 2023, il Comune di Fiorano, cui il consiglio comunale aveva già dato via libera senza voti contrari (maggioranza favore, opposizioni astenute) che aveva già vincolato un milione, frutto di oneri di urbanizzazione, da investire in opere pubbliche sul prossimo esercizio. L’Amministrazione uscente parla di "grande risultato e di riscontri importanti", sottolineando come la ‘macchina comunale’ sia stata anche per quanto possibile ‘virtuosa’ ed in grado di contenere la spesa per il personale attorno al 23% della spesa corrente. L’indebitamento del Comune di Fiorano, a fine 2023, è tra l’altro sceso a circa 6,5 milioni (dieci anni fa ammontava a 25,6 milioni) mentre la parte del leone, per quanto attiene alle spese affrontate nel corso dell’anno di riferimento, la fanno i servizi sociali e scolastici con 6 milioni, in grado di tenere la partecipazione media delle famiglie al pagamento dei servizi scolastici ed educativi del 38,4% della spesa ed ‘infliggere’ un costo medio a carico delle famiglie per il servizio dei nidi e del Centro per le famiglie del 27% del totale.

Rispetto al servizio rifiuti il consiglio comunale ha approvato le tariffe TARI per il 2024 lasciandole sostanzialmente immutate, (tendenza alla diminuzione complessiva dello 0,6%) e con una differenziazione dei rifiuti che ha già superato l’obiettivo prefissato dell’84% "grazie anche – sottolinea l’Amministrazione - al nuovo sistema di raccolta e alla solerzia dei cittadini fioranesi".