Fiorano-Cavezzo, c’è un bivio salvezza per due. Domani Castelfranco senza cinque pedine

Sono sette gli anticipi che aprono oggi il fine settimana dei dilettanti (ore 15). In Promozione vale una fetta di salvezza per entrambe la sfida fra Fiorano e Cavezzo: i biancorossi (2 punti nelle ultime 7 giornate) del nuovo mister Santi sono penultimi a -4 dai biancazzurri (un punto nelle ultime 7). In Prima "D" il Colombaro scivolato a -6 dai playoff riceve la capolista Casalgrande, che in 2 giornate ha agganciato il Monteombraro rosicchiando 4 punti. In Seconda "E" lo Junior Fiorano (+7 sui playout) va sul campo del Fellegara, in Seconda "F" derby da brividi salvezza in Solarese-San Paolo appaiate al terz’ultimo posto, in Seconda "G" l’Appennino quarto va sul campo del Bononia (19,15), in Terza "A" c’è la super sfida fra la capolista Real Dragone e la Maranese seconda a -4 e in Terza "B" la Novese quinta riceve il fanalino Sozzigalli.

Eccellenza. L’8^ di ritorno si apre oggi con l’anticipo Colorno-Nibbiano, mentre le modenesi giocano tutte domani (14,30): ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-La Pieve 1: dopo il ko di Rolo che ha fatto riavvicinare a -4 il Terre di Castelli, la capolista riparte da San Damaso per sfidare una Pieve ancora senza successi nell’era Chezzi (2 punti in 5 gare). Salmi senza lo squalificato Covili e gli infortunati Sejdiraj e De Lucca, rientra Martinez dopo la febbre, nei granata squalificato Rizzo, ko Guerzoni, in dubbio Pederzani Cehu. Terre di Castelli-Fidentina 1: la squadra di Domizzi prova a proseguire l’ottimo momento (12 risultati utili Coppa compresa, con 9 vittorie e 3 pari) ricevendo la Fidentina penultima senza Operato, Gozzi (dalla prossima settimana si allena con la maschera), Massari e Uhunamure, in forse Pigozzi. Bagnolese-Formigine 2: Sarnelli a -7 dai playoff va sul campo del fanalino senza Binini (ko muscolare), in dubbio Ricaldone, rientrano Pappaianni e Habib dalla squalifica. Montecchio-Castelfranco X: la Virtus difende il 5° posto nella gara di Montecchio con tante assenze, out gli squalificati Mantovani e Di Marcello e gli infortunati Savino, Laruccia e Bertetti.

Promozione. I pronostici di Corrente: Fiorano-Cavezzo (oggi) X, San Felice-United Carpi X2, Quarantolese-Arcetana 23, Bibbiano-Castelnuovo 1, Sanmichelese-Vianese X2, Cdr Mutina-Camposanto 1, Nextgen-Scandiano X2.

Davide Setti