Folla e scintille al primo confronto tra candidati

C’erano proprio tutti ieri sera in un gremitissimo Auditorium Loria, per assistere al primo confronto pubblico dei tre candidati sindaci per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Politici, sostenitori, esponenti del mondo del volontariato e di altre realtà territoriali. Oltre 200 persone tra quelle sedute e quelle in piedi e molte altre che non sono riuscite ad entrare. Il dibattito, promosso da ‘Radio 5.9’ e moderato dalla giornalista de ’Il Resto del Carlino’ e ’Notizie’ Maria Silvia Cabri – ha visto per la prima volta sul palco tutti e tre i candidati: Annalisa Arletti, candidata per la coalizione di centro destra che vede uniti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e una lista civica ‘Carpi protagonista per Arletti sindaco’; Monica Medici, sostenuta da due liste civiche, la già esistente ‘Carpifutura’ e la neo nata ‘Movimento civico per Carpi’; Riccardo Righi, candidato della coalizione del centro sinistra che comprende partiti, Pd, AVS (Alleanza Verdi Sinistra), Azione, e liste civiche, ossia ‘Carpi 2.0’, ‘Carpi Comune’, e le neo nate ‘Carpi a Colori’ (la lista di Righi), ‘Bella Carpi’ e la recentissima ‘Uniti per Carpi’ (Italia Viva, +Europa Carpi e ‘Laboratorio Carpi’). Il primo approccio è stato una presentazione individuale, partendo dagli slogan. "‘Una storia nuova’ – ha esordito Arletti – è la storia di uomini e donne, giovani e meno giovani che vogliono un futuro diverso per la città. ‘Nuova’ perchè vogliamo sfidare le convenzioni e disegnare una Carpi libera, sicura, protetta e proiettata verso le nuove sfide. Una storia da scrivere insieme". La Medici ha spiegato il concetto di ‘Riscrivere il tempo - La Città della Longevità’: "A fronte di un dilagante pessimismo e di una città avviata verso il declino, noi vogliamo riscrivere il tempo, non siamo condannati a questo declino. Vogliano una città sana, sicura e stimolante. ‘Longevità’ non significa città degli over 80, ma una città in cui ogni fascia di età trovi il necessario per vivere bene e a lungo e restare a Carpi". In merito a ‘La città a colori – Lo sviluppo colora il domani’, Righi ha sottolineato che "più che mancare colori, direi che ne vogliamo di più. Il verde della sicurezza: nelle strade, piazze, nelle case e sul lavoro. Il giallo dei lavori in corso: penso a una manutenzione puntuale e tempestiva della città e alle strutture da completare o realizzare. E poi il blu, anzi blu elettrico: del dinamismo, dei giovani, dello sviluppo giusto della connessione con l’Europa". Tantissime le tematiche toccate nel lungo faccia a faccia. Scintille su sicurezza, infrastrutture, viabilità e sanità con frecciate in particolare tra Righi e Arletti e botta e risposta serrati. Il tutto davanti a un pubblico reattivo e attento. "Serve un approccio pragmatico e non ideologico – ha tuonato la Arletti –. La sicurezza non è di destra nè di sinistra ma urgono misure chiare e precise. Serve ottimizzare ciò che già c’è: la nuova sede della Polizia locale diventa assoluta priorità, va riorganizzata per portare più agenti in strada e occorrono nuove strumentazioni: cane anti droga e taser". "Occorre lavorare contro il degrado – ha proseguito la Medici – e rendere più sicure certe zone della città, specie del centro storico, ora abbandonate. Ma anche ripristinare l’educativa di strada contro la devianza giovanile, e introdurre il vigile di quartiere". Per Righi la sicurezza "è una questione di vita quotidiana. È un diritto. Per questo penso a più agenti, con una presenza diffusa, e più telecamere. Ma anche maggiori politiche di educativa di strada ed inclusione culturale passando anche dalla sicurezza sul lavoro". Il confronto, durato oltre due ore, è finito con appelli al voto e applausi.