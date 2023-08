Folla in piazza per accogliere la torcia olimpica "Mondiali di volo, orgoglio del territorio"

È stata una festa molto partecipata, con appassionati e turisti arrivati da tutta la regione, la cerimonia di apertura dell’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, dedicato alla classe 13,5 metri. Fra le numerose autorità, per l’occasione a Pavullo, spiccavano tante fasce tricolori di sindaci dell’Appennino e anche della pianura, a dimostrazione che l’evento ha coinvolto un vasto territorio. Protagonisti del corteo, che ha attraversato le vie del paese fino alla piazza Montecuccoli, sono stati i diciannove piloti che da oggi si affronteranno nelle gare ufficiali, i gonfaloni, i carabinieri a cavallo, le associazioni sportive, il Gruppo storico Corte dei Montecuccoli e il gruppo Folkloristico pavullese che ha fatto una dimostrazione del ballo della manfrina.

In piazza Montecuccoli, dopo la presentazione dei ‘fuoriclasse’ dell’aria e l’esecuzione degli inni ufficiali eseguiti dal Complesso bandistico Città di Pavullo, le autorità hanno salutato l’inizio ufficiale della manifestazione, preceduto dall’arrivo di una rappresentanza della Polizia Stradale con la nuova Lamborghini.

Poi il momento più atteso: l’arrivo dei due tedofori, il più giovane di soli 5 anni e il più anziano, seguiti da un gruppetto di colleghi tutti dell’Atletica Frignano, che hanno acceso il braciere collocato all’ingresso del Municipio. Erano partiti alle 12 da Piazza Grande a Modena: tappa dopo tappa e passaggio dopo passaggio della torcia olimpica, hanno raggiunto il centro storico di Pavullo. In contemporanea all’evento è stato presentato e diffuso un annullo filatelico ad hoc a cura di Poste Italiane.

Il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha sottolineato che "la montagna è un territorio che va scoperto e apprezzato sempre di più, che merita i migliori successi". Il tenente colonnello Filippo Zuffada ha portato i saluti dei vertici dell’Aeronautica Militare, che quest’anno tra l’altro compie 100 anni di vita: "Pavullo ha un legame speciale con l’Aeronautica". Orgoglio per l’evento nelle parole dell’on. Daniela Dondi ("Porto i saluti anche del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che è contentissimo di questa manifestazione. Lo sport è un tema al centro dell’agenda del Governo") e della consigliera regionale Francesca Maletti ("L’Aeroporto è un simbolo per tutto il territorio, per la sua grande capacità di organizzare eventi e iniziative di livello internazionale").

Presenti alla cerimonia Fabio Braglia, presidente della Provincia, il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, quello di Pavullo Davide Venturelli, Guido Guidi dell’Aero Club d’Italia, Andrea Dondi, presidente Coni Emilia Romagna, e Roberto Gianaroli, presidente dell’Aero Club di Pavullo, sodalizio cui va il merito di aver organizzato l’evento internazionale. "Questo è un evento che ha un obiettivo sportivo, ma anche l’obiettivo di unire. L’aeroporto – ha detto Gianaroli – deve diventare il punto di incontro delle idee per ricostruire il futuro del territorio".

Non era presente a Pavullo, ma ha fatto giungere un suo messaggio, il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò: "Siamo orgogliosi che il territorio emiliano ospiti questi due grandi appuntamenti internazionali (dal 3 al 17 settembre seguirà, sempre a Pavullo, il 22° Campionato Europeo di Volo acrobatico, ndr) – ha scritto – un’occasione speciale per esaltare la bellezza e la spettacolarità delle discipline aeronautiche valorizzando la vocazione sportiva della regione". Da oggi il Mondiale entra nel vivo con le gare (maxi-schermo e mappa 3D).

Walter Bellisi