Fondazione, oltre 3 milioni e 100 iniziative per il territorio

E’ stato approvato all’unanimità lunedì il bilancio consuntivo 2022 della Fondazione Cassa Risparmio Carpi, che ha dato conto dell’attività svolta dal nuovo Consiglio di Amministrazione, insediato nel settembre scorso. Le risorse messe in campo hanno consentito di realizzare 104 interventi a sostegno del territorio, per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro a favore della comunità locale, nell’ottica di dare continuità al percorso dei grandi progetti precedentemente avviati. In particolare, l’attenzione della Fondazione si è concentrata sulle opere in più avanzata fase di realizzazione e in particolare sulla conclusione dei lavori per il nuovo Polo universitario e sul completamento delle opere infrastrutturali necessarie a consentire la fruibilità al pubblico di Parco Santacroce. A differenza di quanto registrato nell’esercizio 2021, dove le erogazioni furono principalmente dirette al sostegno di interventi artistici e culturali, il 2022 segnala la netta prevalenza della macroarea ‘Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale’, che da sola ha raccolto il 44,6% delle risorse, pari a 1.405.036 euro. Gli aiuti hanno spaziato dal sostegno dell’attività scolastica, di quella formativa e agli studenti, fino alla promozione dello sviluppo locale attraverso il progetto CarpiFashionSystem. Sotto l’aspetto patrimoniale, lo scenario macroeconomico registrato nel 2022 è stato caratterizzato da un contesto di generale peggioramento delle prospettive di crescita. Il risultato della gestione finanziaria è stato di 7.808.745 euro. L’avanzo d’esercizio si è quantificato in 5.211.808 euro e ha consentito di garantire sia il sostegno dell’attività istituzionale sviluppata che accantonamenti. Il patrimonio netto ha fatto registrare un incremento di oltre 2,3 milioni di euro, per un ammontare di 289.460.828 euro. Anche i fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, con un aumento di quasi un milione di euro, hanno raggiunto l’importo complessivo di 11.184.509 euro.