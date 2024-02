Fontana illuminata di viola

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale per l’Epilessia, a Modena la Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi sarà illuminata di luce viola.

L’iniziativa è promossa dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice) patrocinata dal Comune di Modena attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e realizzata grazie alla collaborazione di Hera servizi energia. International Epilepsy Day è un evento che promuove la consapevolezza sull’epilessia in più di 180 paesi. Il viola è il colore scelto per richiamare l’attenzione sul fatto che l’epilessia è un problema mondiale. Illuminando di viola i monumenti si intende fare luce, non solo metaforicamente, su una patologia in cui stigma e discriminazione a carico delle persone che ne sono colpite pesano talvolta più delle sofferenze fisiche indotte dalla patologia stessa.