Tra gli appuntamenti con il Centro per l’Impiego c’è anche il meeting "Lavoro al femminile: le donne incontrano le aziende". Si tratta di un evento dedicato alle donne organizzato dal Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. L’evento si terrà lunedì 11 marzo presso il Tecnopolo in Piazzale Europa 1. Nelle intenzioni

degli organizzatori sarà una giornata finalizzata all’orientamento al lavoro, pensata e organizzata per offrire occasioni alle donne che sono alla ricerca di un’occupazione. Durante la giornata le persone presenti potranno infatti raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione "al femminile"

ed essere aiutate dagli operatori del Centro per l’Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro. Potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio Curriculum.

Saranno, infatti, presenti numerose aziende provenienti da diversi settori e zone del territorio reggiano, che oltre a raccontare la propria mission ed organizzazione aziendale, presenteranno i profili ricercati, le competenze tecniche e personali maggiormente richieste in fase di selezione, rendendosi disponibili ad incontrare direttamente le candidate. Le donne interessate a partecipare devono preventivamente registrarsi online.

Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione della pagina dedicata: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti.