Formigine batte il Benevento. Ora la salvezza è realtà

Anche nella prossima stagione la Serie B di rugby la nostra provincia avrà due squadre modenesi, il Giacobazzi Modena e gli Highlanders Formigine. I formiginesi ieri hanno vinto anche la sfida di ritorno della semifinale playout, giocata sempre sul neutro di Viterbo, contro il Benevento e hanno festeggiato la permanenza in categoria. Ai campani sarebbe servito un miracolo dopo che il Giudice sportivo aveva cambiato il 18-16 in favore di Formigine dell’andata in un 28-0 a tavolino sempre in favore dei gialloneri, quindi con 4 mete di vantaggio, perché Benevento aveva presentato un elenco errato di giocatori in distinta. Oltre a ciò Benevento prima della gara si era visto respingere anche il ricorso per chiedere provvedimenti disciplinari contro il formiginese El Mehdi, reo secondo i campani di aver colpito con una gomitata al volto il giocatore Carandente, istanza però bocciata dal Giudice. Anche nel ritorno gli Highlanders hanno fatto valere la loro forza imponendosi per 41-5 e festeggiando l’obiettivo raggiunto. Per il Benevento ora c’è l’ultima chance salvezza nella finale playout contro il San Marco Venezia Mestre.