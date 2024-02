Formigine, opere anti alluvione sul torrente Fossa e sul Secchia

Proseguono i lavori di messa in sicurezza dei corsi d’acqua sul territorio comunale di Formigine. Gli interventi, realizzati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, riguardano il torrente Fossa a Magreta e il fiume Secchia a Colombarone. Nello specifico, sul torrente Fossa, in corrispondenza con l’abitato di Magreta, proseguono i lavori di ripristino delle difese spondali con la realizzazione di un muro rivestito in pietra che, complice un investimento di 450mila euro, verrà ultimato a primavera. Sul fiume Secchia, invece, le operazioni – che si concluderanno a giugno – prevedono la risagomatura dell’alveo e il ripristino delle sponde. Questi interventi riguardano specifici tratti interessati da fenomeni erosivi significativi, derivanti dall’impatto della corrente sulle sponde. I lavori, realizzati al confine tra il Comune di Formigine e il Comune di Sassuolo, porteranno alla riapertura della pista ciclabile che da Colombarone arriva a Sassuolo, chiusa da diversi anni a causa per motivi di sicurezza legati al corso dell’acqua. Il costo totale dell’intervento è di 1 milione e 100mila euro. "La sicurezza dei corsi d’acqua, come evidenziato anche dalle emergenze meteorologiche dello scorso anno, è una priorità imprescindibile. Investire nella manutenzione – il commento dell’assessore Gulia Bisi – è fondamentale per proteggere le nostre comunità da potenziali inondazioni e pericoli".