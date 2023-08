Formigine, restyling per le palestre

Proseguono, a Formigine, i lavori sulle palestre del territorio. Dopo l’avvio di quelli alla palestra ‘Ferraguti’ di Magreta e alle scuole medie ‘Fiori’, entro i primi di settembre partirà il cantiere relativo alla palestra della primaria ‘don Milani’ di Casinalbo. L’intervento consiste nel rifacimento di circa 560 metri quadrati di pavimentazione che risulta oramai deteriorata a causa dell’uso intensivo e nella tinteggiatura di palestra e spogliatoi. La nuova pavimentazione sarà di tipo elastico e composta da una superficie in linoleum. "Continua il nostro lavoro per rendere gli impianti sportivi sempre più moderni e performanti. Interventi in una struttura come questa, che oltre ad ospitare gli alunni in orario scolastico apre le porte anche, nel pomeriggio, all’attività agonistica, hanno una valenza enorme e ci permettono di lanciare il messaggio dell’importanza di fare sport per tutto l’arco della vita", il commento dell’assessore allo sport Marco Biagini, che fa il punto sul più ampio piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva del Comune di Formigine che nel complesso conta 52 strutture comunali e presto vedrà la Giunta investire anche 400mila euro nel restyling del Parco dello Sport.

Nel caso della ‘don Milani’, aggiunge Biagini, "la pavimentazione multiuso consentirà lo svolgimento di molteplici discipline sportive quali pallavolo, basket, calcetto e pattinaggio".

Il cantiere avrà una durata di circa 3 settimane e l’importo dei lavori è di circa 60mila euro.