Fossati salterà Campobasso

Sono ancora tanti i dubbi di formazione per mister Serpini alla vigilia della gara di domani a Campobasso, almeno uno per reparto. Le certezze riguardano i forfeit di Contiliano e Fossati, i cui esami ieri hanno evidenziato un ematoma che lo costringerà a saltare la trasferta.

Sono invece in miglioramento le condizioni di Cortesi e Rigo: gli esami del trequartista hanno escluso lesioni all’adduttore e ieri ha fatto tutta la seduta con il gruppo, anche se resta un punto interrogativo sul suo utilizzo dal 1’ visto che ha saltato la prima parte di settimana, mentre il terzino sinistro è uscito affaticato dalle tre gare ravvicinate con Vis Pesaro, Arezzo e Pineto ma le ultime sensazioni sono positive. Verso il recupero pieno va Zagnoni, che giocherà con un tutore alla mano per proteggere il pollice infortunato.

Nel classico 4-3-1-2 davanti a Sorzi possibile che a destra tocchi a Tcheuna tornare titolare dopo 3 mesi e mezzo al posto di Rossini, con Zagnoni e Panelli al centro (entrambi sono diffidati) e Rigo a sinistra, anche se resta in preallarme Cecotti (più di Verza) per un’eventuale maglia dal 1’ al posto dell’ex Verona. Il terzo under dunque, senza Fossati, sarà uno fra Campagna e Puletto che si giocano una maglia da trequartista alle spalle di Cortesi (se non venisse rischiato spazio a Gerbi o Saporetti) e Sall, mentre il terzetto di mediana dovrebbe essere tutto over con Amayah, Mandelli e Figoli (in vantaggio su Casarini) pronti dal 1’.

Qui Campobasso. Il rientro anche di Chiarello svuota del tutto l’infermeria rossoblù. Prosperi potrebbe lasciare la difesa a tre per passare al 4-3-2-1 con Di Stefano e l’ex biancorosso Bifulco alle spalle di Di Nardo.

Intanto il Carpi sfiderà un piccolo tabù in Molise visto che non è mai riuscito nella sua storia a battere né il Campobasso né mister Prosperi.

Contro molisani gli unici due precedenti sono la sconfitta per 2-0 fuori casa nella Poule scudetto di maggio scorso e lo 0-0 dell’andata al "Cabassi", il tecnico subentrato a Braglia invece è al quinto incrocio col Carpi, 2 da giocatore e 2 da tecnico: da difensore del Taranto nella stagione di C1 2011-12 vinse 2-0 a Reggio contro la squadra di Maddaloni (che proprio dopo quel ko fu esonerato) e al ritorno finì 1-1 in Puglia, da tecnico con la Pianese ha chiuso sull’1-1 a maggio scorso a Carpi, sempre nella Poule scudetto, e ha vinto 1-0 in Toscana nel girone di andata.

Davide Setti