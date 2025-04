"Francesco andava a prestare soccorso"

La tragica morte di Nardon è una notizia drammatica. Parole di commozione dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti per la tragedia di Valdagno. "Francesco si era messo in auto con il padre durante la notte per andare a prestare soccorso nel pieno dell’emergenza maltempo in Veneto. All’improvviso, sul ponte in cui transitava si è aperta una voragine: l’auto è precipitata nel fiume e sia lui che il padre non sono riusciti a salvarsi. A nome della città di Modena voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia Nardon e agli amici e compagni di corso di Francesco".

La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, al momento senza indagati. La procura veneta ha sequestrato il ponte e l’automobile coinvolta, oltre alle immagini dalle telecamere comunali che avrebbero ripreso l’intera scena. Tra le ipotesi al vaglio, la possibilità che il ponte abbia ceduto sotto il peso del veicolo o che il conducente non si sia accorto del pericolo per la scarsa visibilità.

Un particolare che sta emergendo in queste ore è che il Ponte dei Nori era già crollato una prima volta nella notte tra il 15 e il 16 maggio del 1905.