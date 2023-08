Frane, arrivano i soldi Firmata l’ordinanza Fd’I: "Ora basta con le polemiche"

Alla vigilia dell’incontro fra il commissario Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e le parti sociali riunite nel patto per il lavoro e per il clima, arrivano i soldi per pagare i lavori di somma urgenza. Il commissario, infatti, ha firmato un’ordinanza con la quale stanzia 289 milioni per pagare i lavori effettuati in somma urgenza (5 milioni sono destinatio alla provincia di Modena per le frane e le piene). Il generale ha inviato ieri mattina alle Regioni l’ordinanza con la quale vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza. L’ordinanza, già firmata in data 25 agosto, sarà efficace con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e consente sin da subito a tutti i soggetti attuatori interessati di procedere alle richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno essere inoltrate alla struttura commissariale per i successivi ristori. L’incontro di oggi sarà anche un’occasione di confronto, dopo un’estate in cui le polemiche non sono mancate, soprattutto a proposito della disponibilità dei fondi per ristorare chi ha subìto danni, un tema sul quale la polemica fra centrodestra e centrosinistra continua ad essere molto accesa. "Sarà un incontro certamente utile – ha detto Bonaccini – perché dovremo mettere in fila le cose da fare e quelle da affinare e ascolteremo con attenzione il generale Figliuolo, con cui la collaborazione da questo punto di vista è molto positiva. Abbiamo bisogno di capire come si intende procedere, quali risposte arriveranno e quali proposte sottoporre all’attenzione del commissario".

"Ringrazio il commissario straordinario Figliuolo e il governo che promette e mantiene: questa mattina il commissario ha proceduto al finanziamento e a porre le indicazioni per ottenere le somme richieste dagli enti locali per gli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza provocata dall’alluvione di maggio: spese quantificate in 289 milioni di euro. Di questa somma, 5 milioni di euro sono destinati alla provincia di Modena, a causa di frane, smottamenti e piene che hanno messo a dura prova il nostro territorio, dalla Bassa all’Appennino". Lo dichiara in una nota il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. "Mentre le opposizioni, dagli altari delle Feste dell’Unità, gettano fango e maldicenza sull’operato della maggioranza, il governo centrale sblocca la prima tranche di fondi per i lavori più urgenti e infrastrutturali. La sinistra tutta e in particolare la segretaria Schlein farebbero bene a chiedersi se la stessa Regione Emilia-Romagna abbia fatto a sufficienza per i suoi territori, oltre la rabbia per il mancato accordo sul nome del Commissario. La sinistra ha perso tempo a chiedere le ennesime poltrone: nonostante l’inerzia della Regione a guida Partito Democratico, il governo continua a essere accanto alla nostra Regione"