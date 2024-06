Frassinoro Summer Biathlon . Trionfo Wiewer in due gare

Partecipazione da record e grande spettacolo per l’evento centrale del Frassinoro Summer Biathlon Festival, quello che ieri ha ospitato i campioni impegnati prima in una gara di tiro e poi in una super sprint sugli skiroll. Un Festival, quello di Frassinoro, impreziosito dalla presenza della madrina Dorothea Wierer che ha omaggiato la manifestazione prendendosi il successo al femminile tanto nella prima gara che nella seconda.

Un ritorno in grande spolvero per la campionessa di Anterselva, che riprovava una gara (seppur estiva) per la prima volta dopo i Mondiali di biathlon di Nove Mesto e l’annuncio del prolungamento della cattura fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il pubblico, numerosissimo ad applaudire la campionessa alto atesina e le mascotte proprio dei Giochi Invernali che si svolgeranno in Italia dopo settant’anni, ha assistito a una vittoria netta della Wierer sia nello shoot-out femminile che nella gara vera e propria di biathlon, un dominio dalle batterie alla finale, tutta italiana, dominata fin dal primo poligono. Brillante sugli skiroll e solida al tiro, persino contro il vento che si è alzato prepotente a un certo punto della gara, la Wierer solo a causa di due errori all’ultimo poligono non ha concluso con una gara perfetta. Alle spalle della biatleta delle Fiamme Gialle Beatrice Trabucchi, giovane speranza del biathlon del futuro mentre l’ultimo gradino del podio é andato a Michela Carrara, valdostana. Nella gara maschile, invece, una finale ricca di sorprese e imprevisti, con ben 4 nazioni rappresentate. La vittoria è andata all’austriaco Dominic Unterweger, ottimo al tiro dopo un primo poligono complicato da condizioni di vento difficili. Un successo arrivato, però, anche per il clamoroso errore del neozelandese Campbell Wright – che dalla scorsa stagione gareggia sotto la bandiera degli Stati Uniti – che ha dimenticato di percorrere il giro di penalità dopo il terzo poligono ed è stato costretto a tornare indietro perdendo la testa della gara. Sul podio della gara maschile anche Elia Zeni, che ha chiuso la serie finale al poligono con uno zero.

Per una kermesse che ogni anno incontra sempre maggiori adesioni, sempre più nazionalità rappresentate e un pubblico sempre più numeroso e appassionato, oggi passerella finale con le mountain bike e il saluto ai campioni ospitati nell’edizione 2024.

Alessandro Trebbi