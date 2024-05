Fratellanza, festa e grande meeting

Oggi è il giorno del grande appuntamento al Campo Comunale di atletica leggera . Nella giornata del 150esimo compleanno della Fratellanza andrà in scena il primo grande meeting internazionale organizzato dal sodalizio gialloblù, ma anche una serie di eventi correlati che impreziosiranno la giornata dal primo pomeriggio fino a tarda serata. Ad aprire le gare in pista sarà la velocità con un 150 piani dedicato alla categoria Allievi che presenta al via nomi di primissimo piano sia al maschile che al femminile.