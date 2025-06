Fratellanza, prime medaglie nei campionati italiani Allievi

Sarà la prima grande rassegna tricolore individuale a chiudere il mese di giugno nel calendario dell’atletica italiana, impegnata fino ad oggi a Rieti nei Campionati Italiani Allievi, con la Fratellanza come sempre protagonista. Particolarmente folta la rappresentativa gialloblù al femminile a partire da Viola Canovi, una delle atlete più accreditate nella velocità che prenderà parte alla gara dei 100 e dei 200 piani. Potenzialmente in lotta per un risultato importante anche Anna Volpi nel triplo, mentre nel lancio del giavellotto Alessandra Paglia si posiziona subito alle spalle delle migliori interpreti della specialità. Tra i maschi Edoardo Damiani è tra gli atleti più accreditati nell’asta maschile: sempre sulle pedane troviamo anche Giacomo Gazzotti che punta a continuare il suo percorso di crescita nel lancio del giavellotto, mentre in pista si parte con Tommaso Bigi nei 400 ostacoli, quindi Adam El Masslouhi negli 800 e Giacomo Ferrari nei 3000 metri.

Lo scorso fine settimana Misano Adriatico ha ospitato il Campionato Italiano di atletica leggera Master, con la partecipazione record di 2800 atleti gara provenienti da 435 società Master di tutta Italia. Debutto in un campionato Italiano outdoor delle portacolori Master femminili di Modena Atletica con la presenza di 10 atlete impegnate in diverse discipline: dopo tre giorni di gare il bottino è entusiasmante, con la conquista di quattro medaglie d’oro, e sette d’argento, impreziosite dal record italiano di categoria conquistato da Valentina Montemaggiori nel getto del peso cat. F 55, bissato anche dall’argento nel lancio del martello. Di rilievo anche i risultati di Simona Barchetti, con due successi nel Peso cat. F 50, e nel lancio del disco, e di Francesca Vacondio negli 80 ostacoli, conditi dall’argento nei 400 ostacoli.