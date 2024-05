Frida canta la bellezza

Due appuntamenti d’eccezione al Festival internazionale delle abilità differenti. Giovedì 30 al teatro Comunale di Carpi la compagnia di danza EgoMuto incontrerà il talento della giovanissima pianista e cantante Frida Bollani Magoni (nella foto) in un percorso sulla chiamata della bellezza: Frida, 19 anni, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, è non vedente e ha sviluppato in modo raffinatissimo il senso dell’udito e una straordinaria capacità di incantare il pubblico con la sua voce e il suo pianoforte. Già stasera al teatro Carani di Sassuolo, l’Orchestra Scià Scià e l’Orchestra Alberto Pio di Carpi con la voce di Claudia Penoni ci invitano a una serata di musica e letture recitate dedicate alla figura del Maestro.