"Frolleria esempio di inclusione"

Anche la "Frolleria" di Mirandola, progetto inclusivo che dà lavoro a una quindicina di giovani disabili dell’Area Nord, è tra le 50 realtà chiamate a livello nazionale a testimoniare su piattaforma Zoom in occasione della XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, che si celebra oggi. Siamo lieti di partecipare all’Anffas Day e di poter testimoniare il valore sociale del progetto della Frolleria, che fin dalla sua nascita ha rappresentato un’esperienza fortemente innovativa - afferma Marzia Manderioli, presidente di Anffas Mirandola -. Il nostro impegno, come associazione e come famiglie, è prima di tutto finalizzato a garantire e a promuovere i diritti di tutte le persone con disabilità. Diritti che trovano concreta declinazione solo se esiste una rete integrata di servizi ed opportunità di alta qualità. Prosegue così l’impegno di Anffas per costruire una società pienamente inclusiva, dove le persone con disabilità ed i loro familiari abbiano pari diritti e opportunità, come gli altri cittadini e dove nessuno sia più discriminato a causa della propria condizione di disabilità". In questa giornata si celebrano anche i 66 anni della fondazione di Anffas.

al.b.