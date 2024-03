Fugge in furgone dopo l’incidente: rintracciato La Polizia Locale ha sanzionato il proprietario di un furgone che si era allontanato da un sinistro senza feriti ma con danni ingenti. Il veicolo è stato rintracciato grazie ai sistemi di videosorveglianza e sanzionato per non aver fornito le proprie generalità.