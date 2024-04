Furti in ospedale, distributori di snack nel mirino dei ladri

Ponte pasquale di furti nella zona del polo sanitario mirandolese: due all’ospedale Santa Maria Bianca in via Fogazzaro e uno nell’attiguo distretto di via Lino Smerieri. A finire nel mirino dei ladri le macchinette che distribuiscono bibite, caffè e merendine.

A lanciare l’allarme, la notte tra sabato e domenica di Pasqua, un vigilante della Coopservice che ha avvisato il personale di portineria e i carabinieri. Al Santa Maria Bianca nel pianterreno del Padiglione 5, intitolato al professor Scarlini, ignoti hanno forzato la macchina distributrice di caffè e bevande calde.

I malviventi hanno rubato la cassetta metallica contenente le monete dei pagamenti e resti.

Nel dettaglio, infatti, hanno abilmente aperto lo sportello senza lasciare segni di scasso. Il contenitore delle monete, vuoto, è stata rinvenuto la mattina di Pasqua sulle scale che conducono al pronto soccorso.

Più tardi un tecnico della ditta Buon Ristoro, concessionaria del servizio, ha confermato la forzatura e il furto ai danni di altri distributori: quello nel seminterrato del padiglione portineria, e presso il distretto sanitario. Sul posto, per i primi accertamenti, sono intervenuti i carabinieri di San Prospero. Gli occhi elettronici nelle aree esterne e interne, in cui sono collocati i distributori automatici, potrebbero dare una svolta risolutiva alle indagini.

Flavio Viani