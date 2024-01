Furti in villa, "erano professionisti"

"Ci hanno tenuto d’occhio e appena siamo usciti ci hanno svaligiato la casa. Hanno piegato le inferriate come se si trattasse di Marshmallow e hanno messo a soqquadro le stanze di tutti i piani". C’ è sconforto tra i residenti di Baggiovara dove domenica scorsa e in poco tempo una banda di ladri ha ripulito ben due villette situate a poca distanza l’una dall’altra. "Qua sono tutte villette a schiera – spiega la residente – e probabilmente i malviventi sapevano che sia io che i miei vicini non eravamo in casa. Noi, ad esempio, siamo usciti alle 11 e rientrati la sera mentre i miei vicini sono stati fuori meno tempo ma hanno colpito proprio quando si trovavano fuori casa. Addirittura – spiega ancora la donna – i vicini hanno due cani di grossa taglia che, proprio domenica, avevano portato fuori. Questo vuole dire che ci stavano osservando". I balordi sono entrati nelle abitazioni dopo aver divelto, forse con grosse tenaglie, le inferiate. "Dai miei vicini so che hanno aperto anche la cassaforte – racconta ancora la donna – mentre da noi, dopo aver scardinato pure la porta, hanno letteralmente ribaltato la casa, portandosi via quel poco di oro che hanno trovato, non avendo lasciato nulla, neppure qualche spicciolo in casa. Hanno davvero rovistato ovunque però – spiega adirata la residente – entrando in tutte le stanze dei quattro piani della villetta e aprendo pure i mobiletti dei bagni. Probabilmente si trattava di professionisti. So che in passato hanno ripulito altre case ed ora installeremo l’allarme. Quello che è certo è che queste bande – conclude - studiano le mosse delle persone perchè hanno agito in modo preciso e veloce. Da noi, ad esempio, sapevano sicuramente che c’era il cartello ‘Attenti al cane’ ma non l’animale in casa, essendo purtroppo morto da poco". Sul posto, domenica, è intervenuta la polizia che ha effettuato i necessari rilievi volti ad individuare eventuali tracce degli autori del colpo. Prima delle feste i balordi hanno cercato di introdursi anche in una villetta di via Gambigliani Zoccoli ma, in generale, i colpi messi a segno durante le festività natalizie sono stati parecchi purtroppo un po’ in tutti i quartieri della città. Gli accertamenti sono ora in corso.