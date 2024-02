Galletta si dimette da presidente del circolo di Fratelli d’Italia

"Non ci sono purtroppo più le condizioni perché io rimanga in Fratelli d’Italia". Con grande dispiacere la mia militanza finisce qui. Auguro i migliori successi agli amici che vorranno portare avanti il circolo di Castelnuovo e Montale Rangone di cui ho l’orgoglio di aver fondato". Con queste parole affidate ai social Stefano Galletta, consigliere comunale del "Centrodestra per Castelnuovo e Montale", ha dato in questi giorni le dimissioni da presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. Con il Carlino, ha poi parlato di "Divergenze con la dirigenza locale riguardo la mancanza di rispetto nei miei confronti e riguardo l’organizzazione locale del partito. Nulla riguardo le politiche nazionali del partito".