Gavioli ci porta ’Sul filo dell’equilibrista’. L’esistenza da sfogliare stasera alla Madonnina

Questa sera alle 21 al punto lettura Madonnina di via Amundsen 78, a Modena, lo scrittore Claudio Gavioli presenterà il suo ultimo libro ‘Sul filo dell’equilibrista’, edito da Incontri Editrice, in una conversazione con Ludovico Del Vecchio. Quello di Gavioli è un romanzo sezionato in micro racconti tutti figli dello stesso gioco di luci e ombre, delle stesse apparentemente ininfluenti banalità che, sommate, rendono speciale la vita di ogni giorno.

Nelle sue pagine prendono corpo donne e uomini, nel momento in cui si fermano a osservare, o a farsi osservare, dalla vita, sentendone il suono e la voce. Un incontro, un incidente, un compleanno: poco importa. È come un piano sequenza che, inaspettatamente, diventa epifania e riesce a suggerire un significato, di liberazione o condanna, che fino a quel momento l’esistenza non aveva mai offerto. Ma in molti racconti sembra un attimo, poi sparisce, e ne rimane solo il sapore, amaro o dolce.

Gavioli ritrae i suoi protagonisti in quel momento e lo fa con delicatezza e discrezione della scrittura, della lingua e dei contenuti, quasi con pudore, come se avesse il timore di tradirne l’essenza. È lì, in quell’attimo, in quel minuto o in quella giornata ritratta nei racconti, che si srotola – se mai è possibile – il senso di un rapporto, di un destino, di un’amicizia, dell’intera esistenza, forse. È una questione di un attimo, tutto si gioca su un filo. ‘Sul filo dell’equilibrista’, appunto.

I racconti brevi sono intervallati dai brillanti disegni degli studenti dell’istituto di Istruzione Superiore Venturi di Modena, coordinati dalla Professoressa Elena Viappiani. Per oltre vent’anni medico del Modena Calcio, da diversi anni Gavioli si dedica alla letteratura con all’attivo sette romanzi e una raccolta di racconti. L’ultimo, edito da SEM nel 2022, è ‘La strana fine di un venditore di case’.

Chiara Mastria