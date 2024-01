Gestione contabilità con conoscenza dell’inglese

Il Centro per l’Impiego di Vignola fa sapere che un’azienda di commercio all’ingrosso ortofrutta con sede a Vignola ricerca 1 addetto/a ragioneria per gestione contabilità, mediante uso del gestionale (Mexal-Passpartout) e con scritture manuali contabili. Sarano valutate con attenziona particolare candidati/e di età inferiore a 29 anni che abbiano matura precedenti esperienza nella mansione, ma anche persone che pur senza esperienza abbiano acquisito una formazione in ambito amministrativo/contabile. Sarà apprezzata la dimostrazione di conoscenza dell’inglese. Indispensabile la conoscenza del pacchetto office. È richiesta disponibilità a lavorare a tempo pieno e per due sabati mattina al mese. Si offre un contratto di apprendistato a tempo determinato e con orario a tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il giorno 18/01/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe