"Gesto di generosità strumentalizzato"

Arriva la replica della sindaca di Serra Simona Ferrari alla polemica sollevata dal consigliere di minoranza Claudio Bartolacelli, che aveva criticato la nuova amministrazione per "l'uso di un edificio inagibile" (l'ex casetta degli Alpini di Monfestino) per permettere alle famiglie senza gas a causa di una frana di potersi scaldare da mangiare. "Riteniamo doveroso sottolineare la pretestuosità delle parole dell'ex sindaco Bartolacelli, pronunciate in un contesto di emergenza nel quale ha prevalso soltanto lo spirito di generosità – nota Simona Ferrari –. La disponibilità a singoli nuclei famigliari ad utilizzare l'immobile 'ex scuole' in modo temporaneo, esclusivamente per scaldare un pasto, è stata concessa in una situazione emergenziale grazie alla generosità del parroco Don Matteo Malavolti, nell'ottica di fornire un aiuto immediato alle famiglie senza gas. La Parrocchia si occupa della gestione di tale immobile. Il sig. Paolo Toni – precisa la sindaca – si è reso solo disponibile ad aprire l'immobile a chi ne avesse fatto richiesta. Si evidenzia come alcuna richiesta di utilizzo sia comunque pervenuta dalle famiglie interessate, l'immobile non è stato usato".