Giacigli nello stabile in disuso. Giovane irregolare denunciato

È stato accompagnato al Comando della Polizia locale di Modena per l’identificazione e denunciato per invasione di edificio il giovane trovato all’interno di uno stabile in disuso in via Boccaccio. Le chiusure di porte e finestre dell’edificio sono state poi adeguatamente ripristinate dalla proprietà per evitare ulteriori intrusioni. L’operazione da parte del Nucleo problematiche del territorio è scattata a fine marzo a seguito di querela inoltrata dalla proprietà e di segnalazioni da parte dei residenti della zona relative a persone viste introdursi nell’immobile. Infatti, il portone del garage nel seminterrato era stato divelto, così come era stata forzata una finestra del piano terra. All’interno dell’edificio gli operatori della Polizia locale, che sono intervenuti con l’ausilio dell’Unità cinofila, hanno trovato 6 giacigli mentre era presente un solo individuo, un giovane magrebino di 18 anni che è stato accompagnato al Comando in quanto sprovvisto di documenti e denunciato per invasione di edificio e in base norme sugli stranieri. Lo stabile è stato messo in sicurezza dalla proprietà; tra l’altro inizieranno i lavori di abbattimento dell’immobile per fare posto a una nuova edificazione residenziale.