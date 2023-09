Giancane in concerto alla Festa Pd "Le parole di tutti i giorni in musica"

Se siete dei fan delle serie animate tv firmate da Zerocalcare, di sicuro amate anche le loro colonne sonore e le loro sigle, tutte firmate da Giancane (Giancarlo Barbati) che stasera, alle 21, salirà sul palco della festa Pd di Modena (all’Ippodromo), per il suo concerto gratuito. Dopo ’Una vita al top’ del 2015 e ’Ansia e disagio’ del ‘17, e dopo ’Strappati lungo i bordi’, colonna sonora della prima serie firmata Zerocalcare, ai primi di giugno è uscito il suo nuovo doppio album di inediti: il primo lp è ’Tutto male’, il secondo è ’Sei in un paese meraviglioso’ con le canzoni della nuova serie ’Questo mondo non mi renderà cattivo’. E Zerocalcare ne ha disegnato anche la copertina. ’Questo lavoro racchiude cinque anni di vita, di tour, di depressione, di felicità, di infelicità, di malattie, di autostrade, concerti, lutti, vabbè insomma 5 anni di vita – racconta Giancane –. È una raccolta che racchiude anche tutto ciò che musicalmente volevo fare’.

Nella sua musica – viene spiegato – "pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca". Già nel suo primo album ha rivelato un country-neomelodico, ricco di rime selvagge. "Come un cowboy metropolitano, si aggira per le vie della città – aggiungono –: la sua chitarra è carica a pallettoni country folk e rock’n’roll". Tutte caratteristiche che si riflettono anche nel suo sodalizio artistico con Zerocalcare: "Ho composto le musiche di alcune parti mentre finivo il mio nuovo disco e ho potuto metterci un po’ depressione accumulata nel tempo, che nelle tracce del disco non aveva trovato sbocchi – ricorda –. La cosa che mi ha divertito molto è stata quella di poter dare ad alcune canzoni, apparentemente divertenti, una veste minimale riprendendo i temi solo con il pianoforte. Provando ci siamo accorti che calzavano a pennello su alcune scene".

Attraverso il disegno, il fumetto, le canzoni di Giancane acquistano dunque una dimensione visiva. Proprio per questo nell’album il cantautore ha voluto abbinare ogni brano a un’illustrazione, coinvolgendo otto artisti diversi, fra cui Domenico Migliaccio, Nova, Silvia Sicks, Wallie. E si è creato un booklet alternativo, come un album di figurine: "Volevo dare una vita propria ad ogni canzone e sottolinearne l’unicità. L’idea dell’album di figurine nasce dalla ricerca di ordine tra un groviglio di stati d’animo: ci tenevo a restituire quella sensazione di ordine e soddisfazione nel completare l’immagine attaccandone la parte mancante".

s.m.