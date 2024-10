Gioco di squadra e 81 iniziative. Il successo delle Fiere d’Ottobre

Con la ‘Féra di Sdàs’ si è chiusa l’edizione 2024 delle ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre. Un ricco programma che, tra tutti e quattro i weekend del mese, ha visto svolgersi 81 iniziative equamente distribuite tra il sabato e la domenica, più altre otto annullate causa maltempo. "Si è trattato di uno straordinario lavoro corale – sottolinea l’Assessore al Commercio ed alla Cultura Federico Ferrari – per il quale ringrazio tutte le associazioni, ad iniziare dal Comitato Commercianti del Centro Storico e le singole realtà cittadine, siano società sportive, aziende private o commercianti, ambulanti e in sede fissa, che hanno voluto contribuire a realizzare un mese intero di appuntamenti a cui hanno preso parte decine di migliaia di persone". Bilancio positivo, quello che traccia Ferrari, aggiungendo come "mantenere alto il livello di una Fiera tanto impegnativa, articolata in quattro weekend consecutivi, non è semplice ma, grazie al contributo di tutti credo si possa affermare che, in poche settimane di lavoro, siamo riusciti ad ottenere qualcosa di valido e importante". Piazze e strade del centro storico, effettivamente, hanno registrato un afflusso di pubblico considerevole, attratto da animazioni ed eventi che, consolidando il ruolo preminente che le fiere hanno sempre avuto anche nei confronti dei tanti che in quelle occasioni raggiungono la città, sono e restano già un buon punto di partenza per l’edizione 2025. "Abbiamo davanti un intero anno di tempo per organizzare la prossima edizione".

Stefano Fogliani