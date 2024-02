Gioisce solo il Penta Modena,. Onda Blu e Coopernuoto ko

Nel week end delle modenesi di pallanuoto maschile, gioisce solo il Penta Modena, che con due gare vinte in tre giorni raggranella sei punti che la proiettano lontana dalla zona bollente: meno bene Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi, accumunate dalle 15 reti subite a testa. In Onda Blu non ci si aspettava di prenderne tante da una Coop Parma che fino ad ora non aveva impressionato. Coopernuoto invece, sapeva di avere un compito proibitivo contro la capolista RN Bologna. Girone 2: Lodi - RN Verona 12-5; CSS Verona – Reggiana 6-16; Coop Parma - Onda Blu Formigine 15-8; RN Trento - Cremona 8-20; Preganziol - Mestrina 5-8. Recupero: Mestrina – RN Verona 10-5. Classifica: Reggiana punti 12, Lodi e Mestrina 10, RN Verona, RN Trento, Cremona e Coop Parma 6, Onda Blu 3, CSS Verona e Preganziol 0. Girone 3: Penta Modena - Sterlino BO 12-6; Jesina - Persicetana -9-10; Fermo - Ravenna 16-10; RN Bologna – Coopernuoto Carpi 15-9; S.Severino - Moie 7-10. Classifica: RN Bologna punti 12, Moie 9, Persicetana 7, Coopernuoto, Jesina e Penta Modena 6, S.Severino e Ravenna 1, Sterlino 0.