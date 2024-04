Modena, 28 ottobre 2015 – La Corte d’Appello di Bologna ha condannato a nove anni e quattro mesi Giordana Guidi, 47enne che nel 2012 ha ucciso il fratello Gabriele con trenta colpi di pistola, nella loro abitazione di via Ponte Ferro. La condanna in secondo grado è inferiore rispetto a quella arrivata in primo grado a Modena: dieci anni e nove mesi, col rito abbreviato.

L’avvocato che difende Giordana Guidi, il modenese Giampalo Ronsisvalle, ha sempre sostenuto la linea della legittima difesa.