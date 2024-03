Giornata della musica antica, il finale . Viaggio fra le sonate di Domenico Scarlatti

Come evento di chiusura delle iniziative per la Giornata della musica antica, il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ presenta oggi alle 15.30, nella sua sede di via Ganaceto 40/b, il recital dedicato alle 16 Sonate di Domenico Scarlatti, con Stefano Innocenti al clavicembalo e l’introduzione di Riccardo Castagnetti.

L’evento (a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata) sarà diffuso anche in streaming sul profilo Facebook e sul canale Youtube del festival. Domenico Scarlatti(1685-1757), sesto dei dieci figli del compositore Alessandro Scarlatti, nacque a Napoli nello stesso anno di Bach e Haendel.

È stato uno dei più prolifici compositori italiani del XVIII secolo, ed è noto soprattutto per le sue numerosissime sonate, caratterizzate per una scrittura tastieristica fortemente innovativa, ricca di contrasti. Ce le offrirà oggi Stefano Innocenti, cembalista e organista, con una lunga carriera che lo ha condotto in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e in Giappone e registrato diversi cd. Dal 1970 ha insegnato organo e composizione organistica nei Conservatori di Bologna e di Parma.