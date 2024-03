Giornata mondiale dell’endometriosi. Esperti a confronto

Oggi è la giornata mondiale dell’endometriosi e per l’occasione l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Ramazzini (foto), di cui è direttore facente funzione il dottor Paolo Venturini, ha organizzato un doppio appuntamento. Alle 14.30 si parte con le visite gratuite per le pazienti con endometriosi sospetta o accertata negli ambulatori specialistici di Ginecologia. Alle 20.30, in Auditorium Loria, al convegno ‘Endometriosi: rompiamo il silenzio, costruiamo la conoscenza’, i ginecologi Marc’Antonio Vezzani, Tabatha Petrillo e Alba Manzo, l’ostetrica Laura Bertarini, la psicologa Dania Barbieri e la dietista Paola Morana.