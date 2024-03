Giro della Partecipanza. Domenica si corre senza limiti di età

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di podismo domenica prossima a Nonantola. E’ infatti in programma la 39° edizione della manifestazione podistico ludico motoria non competitiva "Al gir d’la Partecipanza", memorial Pietro Serafini. L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età. La partenza è prevista alle 9 da piazza Alessandrini, ma le iscrizioni si raccoglieranno già dalle 7,30. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria di Nonantola, permette di scegliere agli iscritti quattro percorsi: quello breve da 4,4 chilometri, quelli medi da 8,5 chilometri o da 12,5 chilometri, quello lungo da 15,5 chilometri, tutti tracciati all’interno della Partecipanza Agraria di Nonantola. Il percorso di 4,5 chilometri, peraltro, si sviluppa interamente su strada asfaltata. Ci sono quindi diverse opzioni per tutti i fisici, dai più ai meno allenati.

m.ped.