Gli ambulanti ricordano Magri

Il Mercato di Carpi e i suoi ambulanti hanno voluto rendere omaggio al collega Riccardo Magri, che si è spento giovedì a 61 anni dopo una lunga malattia. Ieri mattina, tra i banchi di piazza Martiri, in quella che era la sua storica piazzola, è stato posizionato un tavolino con la fotografia che ritrae Riccardo sorridente, e un grande mazzo di fiori. Un gesto che è stato molto apprezzato anche dai cittadini che si sono fermati numerosi a ‘salutare’ simbolicamente il commerciante tanto amato e ben voluto. Nel primo pomeriggio si sono svolte le esequie funebri nella chiesa di San Bernardino Realino: tantissime le persone presenti. Riccardo era la terza generazione di un’attività iniziata oltre settanta anni fa. Aveva ereditato il banco dalla nonna che negli anni Cinquanta portava in piazza le reti da pesca, poi negli anni Ottanta era subentrato il padre con articoli per la casa, cui si è affiancato Riccardo. "Insieme abbiamo fondato nel 1997 ‘Carpi in Mercato’ – ricorda il collega e amico Alberto Guaitoli, già presidente Anva Confesercenti Modena – con lo scopo di qualificare e sviluppare il mercato ambulante di Carpi e lui per molti anni ne è stato il presidente, promuovendo eventi artistici e culinari".

m.s.c.