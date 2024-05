Gli endocrinologi in campo per prevenire le patologie tiroidee

Anche quest’anno l’azienda Usl di Modena aderisce alla ’Settimana mondiale della tiroide’ (20-25 maggio), grazie alla disponibilità dei professionisti della Struttura complessa di Endocrinologia, diretta dal prof. Giampaolo Papi. Domani, dalle 9 alle 12.30, gli specialisti endocrinologi saranno presenti con uno stand al Centro commerciale ’il Borgogioioso’ di Carpi, in collaborazione con l’associazione pazienti tiroidei per incontrare i cittadini, rispondere alle domande e fornire informazioni e approfondimenti riguardanti la tiroide.

"Da ormai 15 anni celebriamo a Carpi la Settimana mondiale della tiroide, un’occasione importante per ricordare l’importanza degli ormoni prodotti da questa ghiandola – dichiara il prof. Papi –. Anche quest’anno vogliamo ribadire che lo iodio è essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei e che l’uso del sale iodato aiuta il corretto funzionamento della tiroide, prevenendo l’insorgenza di noduli e le patologie disfunzionali. Altra informazione fondamentale è che gli esami di laboratorio e le ecografie vanno riservate a pazienti selezionati e non estesi a tutti. Le indagini indiscriminate possono infatti generare, da un lato, stati d’ansia ingiustificati, dall’altro un inutile consumo di risorse". La struttura complessa di Endocrinologia è attiva presso i Distretti di Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Pavullo e Vignola, e garantisce visite endocrinologiche, ecografie di tiroide e paratiroidi, agoaspirati di tiroide paratiroidi e linfonodi del collo, prestazioni di Day Service, consulenze presso gli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo e presso l’ospedale di comunità di Castelfranco Emilia. È inoltre riferimento provinciale per la diagnosi e la terapia dell’orbitopatia di Graves-Basedow, grazie a un approccio multidisciplinare interaziendale. Nel 2023, presso la struttura complessa di Endocrinologia dell’Ausl di Modena sono state eseguite circa 25.000 prestazioni tra visite, esami diagnostici, protocolli terapeutici, ecografie, agoaspirati e procedure di termoablazione.