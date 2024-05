Gli Esordienti del Carpi vincono il "Sansone". I Pulcini invece si prendono il "Revere"

E’ stato un fine settimana super per le giovanili del Carpi. Gli Esordienti 2012 guidati da Davide Magni hanno infatti vinto il terzo Memorial "Daniele Sansone", torneo organizzato dalla Virtus Mandrio per ricordare il giovane allenatore scomparso a novembre 2021 a soli 35 anni. I biancorossi hanno prima vinto il girone eliminatorio del mattino battendo 4-0 il Modena, 2-1 la Reggiana e pareggiando 3-3 col Mandrio, poi nel gruppo Gold del pomeriggio hanno fatto il pieno con i successi 2-1 sul Sassuolo, 2-0 all’Imolese e 3-2 alla Reggiana che ha chiuso seconda davanti a Imolese e Sassuolo. Fra i premi speciale assegnati a fine torneo il trofeo "Ariello Albarelli" per il miglior portiere è andato al guardiano biancorosso Manuel Beneventi, mentre il trofeo "Natalino Rossi" per il capocannoniere è andato a Luca Sassi del Modena. Un successo bissato in casa biancorossa dai Pulcini 2014 di mister Paolo Falcon, che hanno vinto il Torneo di Revere con 3 successi su River, Nogara e Altopolesine.

d. s.