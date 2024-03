Gli eventi del Salotto Culturale. Dai tessuti alla via della Seta

Doppio appuntamento per questa domenica con il Salotto Culturale Modena. Il primo momento sarà alle 15 ai Musei Civici di piazza Sant’Agostino dove Simonetta Aggazzotti, guida storica della città, condurrà una visita alla stanza dei tessuti, un patrimonio museale poco conosciuto ma assai prezioso, che poche collezioni possono vantare.

Alle 17 poi ci si sposterà al Piccolo Teatro Alberione (via III Febbraio 7) per la presentazione del libro "Lungo la via della seta" di Marilena Toschi: il dialogo dell’autrice con Sabrina Gasparini sarà intervallato dal recital pianistico del maestro Denis Biancucci, musicista eclettico e poliedrico, nonché pianista ufficiale e direttore d’orchestra di celebri musical.