"Gli operatori dei nosocomi sono allo stremo"

"Accogliamo con profonda soddisfazione il riconoscimento del grado di eccellenza che il magazine Newsweek riconosce agli ospedali del Modenese, inserendo Policlinico e Baggiovara al 15° e al 24° posto di una classifica nazionale stilata in base al grado di soddisfazione espresso dagli utenti" dichiara dichiara Giuseppe Fornaro (nella foto) della FP Cgil – Questo riconoscimento non può che essere motivo di orgoglio ma è un riconoscimento dal sapore agrodolce, visto le condizioni in cui lo si è ottenuto.I lavoratori dell’Aou sono ormai allo stremo, gli organici di alcuni reparti al di sotto dei contingenti minimi e dove la situazione è migliore, non vi è alcun indice di sostituzione. Significa che non si è in grado di sostituire le assenze, per questo i lavoratori sono perennemente costretti a saltare i riposi ed è quasi impossibile accedere a ferie o permessi” incalza il sindacalista".

"Le criticità maggiori si riscontrano nei reparti di Medicina di entrambi i nosocomi cittadini, ma la situazione è drammatica in modo trasversale. Mancano tutte le figure professionali, dagli amministrativi ai logopedisti, passando per gli operatori socio sanitari, ai tecnici, sino agli infermieri – continua il funzionario Cgil – e riuscire a coprire i turni è un gioco ad incastri. Basta prendere il cartellino di un lavoratore qualsiasi per avere prova di quanto detto, ore e ore di straordinario e un numero elevatissimo di ferie residue non godute". Si continua a chiedere agli stessi lavoratori, che ancora non si sono lasciati alle spalle i sacrifici fatti negli anni di pandemia, "di farsi carico delle carenze degli organici e del de-finanziamento alla sanità pubblica. In una simile condizione la prima a farne le spese è la qualità del servizio, ma non solo, non si è nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, motivo per cui molti lavoratoridecidono di licenziarsi".