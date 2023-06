Grande albero collassa nel parco Persone sfiorate, colpite le auto

La pioggia torrenziale ha creato danni anche in città: a Modena tanti rami e alberi caduti, come in zona Policlinico dove una pianta ha bloccato la strada e in via San Giovanni Bosco, dove un albero del parchetto è collassato. "Ho sentito un botto – spiega un residente, Raffaele Cimino – l’albero del parchetto è caduto, c’era una signora lì vicino perché la gente stava andando via di corsa appena si è alzato il vento. Delle persone sono passate sotto l’albero poco prima che cadesse". La pianta ne ha colpita un’altra che a sua volta è caduta, colpendo anche due auto in sosta, al di là della ringhera. "Quella pianta pendeva stranamente da qualche giorno", dicono i residenti. Durante il temporale, forse a causa di un fulmine, si è sviluppato un incendio in una mansarda in via Poletti, con black out nella zona. Sempre a Modena, strade, sottopassi e cantine allagate. "Le raffiche di vento hanno raggiunto i 78 chilometri orari e in mezz’ora sono caduti 26 millimetri di pioggia. Non è una bomba d’acqua ma del classico vento di downburst associato a un temporale", spiegano dall’Osservatorio geofisico di Unimore.