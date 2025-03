"Grandezza e levità" del barocco

Un viaggio nell’eleganza e nella brillantezza della musica barocca, dai raffinati concerti di Corelli alla vivacità veneziana di Vivaldi, fino alla maestosità della Water Music di Händel. Il Festival musicale estense "Grandezze & Meraviglie" ce lo offrirà oggi pomeriggio alle 16, presso la chiesa di San Carlo (con ingresso gratuito), per suggellare gli eventi proposti in occasione della Giornata europea della Musica antica. Il concerto "Grandezza & Levità" vedrà protagonisti i solisti Giuseppe Falciglia all’oboe e flauto dolce, e Steno Boesso al fagotto, con l’ensemble I Musicali Affetti, diretto da Fabio Missaggia al violino barocco.

Il programma esalterà il virtuosismo strumentale e la ricchezza espressiva del XVIII secolo, a partire dalle musiche di Arcangelo Corelli, considerato il padre del ‘concerto grosso’, un nuovo modello compositivo che prevedeva l’alternarsi fra il ‘concertino’ (con due violini e un violoncello’) e il ‘concerto grosso’ (con gli archi che possono essere raddoppiati a piacimento).

Si ascolterà poi il Concerto RV 104, il concerto solistico vivaldiano, un’evoluzione del concerto grosso, con lo strumento protagonista supportato dall’orchestra: in questa composizione, il flauto dolce e il fagotto si alternano, come la notte e i suoi fantasmi.

E poi si approderà alla Watermusic che Händel scrisse nel 1717 per essere eseguita in una chiatta sul Tamigi in onore di re Giorgio I, musica concepita per allietare il sovrano e i suoi ospiti: la versione che verrà presentata oggi dall’ensemble attinge brani dalle tre suite, con l’aggiunta delle percussioni per valorizzare l’aspetto folkloristico delle straordinarie melodie.

Più volte ospite al festival "Grandezze & Meraviglie" dell’autunno modenese, Fabio Missaggia, violinista e direttore artistico del festival vicentino ‘Spazio & Musica’, si dedica allo studio delle fonti storiche e degli strumenti originali, facendo una vera e propria opera di ricerca storica.

Nel 1997 ha fondato ‘I Musicali Affetti’, che uniscono la ricerca filologica a una grande libertà espressiva: si esibiscono regolarmente al Teatro Olimpico di Vicenza. La 13ª della Musica antica si avvale anche della partnership degli Amici dei Teatri Modenesi, della Società Dante Alighieri e dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.

s. m.