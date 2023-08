"Grandine e alluvione sono state determinanti La domanda è la stessa, l’offerta è inferiore"

Gelate, maltempo, grandine. Il meteo ‘pazzo’ ha avuto forti ripercussioni anche sui prezzi di frutta e verdura. E tra i tanti colori che costellano il mercato Albinelli, dal rosso delle angurie fino all’arancione delle albicocche o il verde delle zucchine, anche chi si trova dietro al bancone scatta una fotografia di quello che sta succedendo. "I rincari su frutta e verdura sfiorano il 30% in più rispetto all’anno scorso – conferma Marzia Sighinolfi – . Questo perché, da quello che vedo io, la domanda è comunque rimasta la stessa, ma l’offerta è di certo minore". Non sono stati pochi, infatti, gli ostacoli da superare: "Ci sono state sfide particolarmente difficili da affrontare negli ultimi tempi – riavvolge il nastro la commerciante – dalla grandine fino all’alluvione. E così molti coltivatori non hanno potuto mettere i loro prodotti sul mercato". La conseguenza è chiara: "quel poco che c’è, si vende a prezzi maggiori, come accade con le pesche o con i meloni. Fortunatamente, la qualità è altissima e al cliente, seppur a un prezzo maggiore, si dà comunque a mio avviso un prodotto tutt’altro che scadente". Non è finita qui. I cambiamenti in atto, infatti, si fanno sentire con sempre più forza: "non abbiamo mai visto così poche qualità di duroni come quest’anno. Al contrario del passato, dove il cliente era persino confuso su quale scegliere – continua Marzia – Le amarene? Non si sono praticamente viste. Le marasche, nemmeno".

C’è anche Fabrizio Ferrarini dietro il suo bancone, nascosto tra i colori della frutta esposta: "I rincari ci sono, ma lo scenario è complesso e difficile da riassumere con solo qualche cifra – afferma –: ci dovrebbe essere più attenzione verso queste realtà, presenti nei mercati, piuttosto che verso la grande distribuzione". Lente di ingrandimento alla mano, Fabrizio evidenzia le criticità maggiori. "La domanda non sta calando: soprattutto in un territorio come quello di Modena, dove si produce tanta frutta, i cittadini sono sempre molto attenti".

Giorgia De Cupertinis