Grave incidente a Bastiglia: sette persone ferite

Due bambini e cinque adulti feriti. E’ questo il bilancio di un violento scontro tra due auto che si è verificato ieri in tarda mattinata, poco dopo le 12 sulla strada Canaletto, all’altezza di Bastiglia. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con mezzi da Modena e Carpi e l’autogru insieme ai sanitari del 118. I pompieri hanno liberato uno degli occupanti, rimasto incastrato nelle lamiere dei mezzi. Coinvolti nello schianto, avvenuto in località Cantone Una Panda e una Fiat 500X. I mezzi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia locale si sono schiantati frontalmente e a causa del violento urto la 500X è finita fuori strada, nel canale adiacente la strada. Non si esclude che alla base dell’incidente vi sia un sorpasso azzardato oppure l’invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi coinvolti.

A bordo della Panda erano presenti cinque passeggeri, tra cui due bimbi. Nell’auto finita fuori strada, invece, c’erano a quanto pare due persone anziane. Tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. A riportare lesioni più gravi un 90enne che si trovava appunto al volante della Panda e che è stato subito trasportato all’ospedale. Anche i bambini sono stati poi sottoposti ad accertamenti clinici ma, fortunatamente, non avrebbero riportato serie ferite. Sono ora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e, successivamente, per rimuovere i mezzi incidentati ed estrarre una delle auto finita appunto nel fossato. Inevitabili quindi i disagi alla circolazione.

