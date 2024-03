Guardia parco, due posti vacanti

E’ stato aperto il bando per partecipare alla selezione pubblica per esami per due 2 Guardia Parco a tempo indeterminato all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ente Parchi Emilia Centrale esclusivamente per via telematica sul portale del ministero InPA entro le 13 di lunedì 22 aprile. Le mansioni previste per il profilo sono: attività di vigilanza limitatamente al territorio di competenza dell’Ente Parchi; accertamento delle violazioni; monitoraggio naturalistico-ambientale e sulle strutture per la fruizione delle Aree Protette; collaborazione nella gestione e ricerca ambientale, di promozione, di fruizione e didattica; attività di informazione.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale dell’Ente Parchi Emilia Centrale: sede Pievepelago tel. 0536/72134, da lunedì a venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00.