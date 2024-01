Guiebre "congelato", prima c’è la Coppa d’Africa

Dopo aver lavorato nella giornata di domenica, il Modena ieri ha usufruito di un turno di riposo in vista della ripresa degli allenamenti prevista per oggi in vista della delicata trasferta di sabato prossimo a Palermo. Oggi sarà il momento anche di esami clinici più approfonditi per Oukhadda e Duca, usciti acciaccati dalla sfida del Braglia contro il Brescia. Tra i due è Duca quello che sembrerebbe avere la prognosi più lunga (entrambi saranno comunque assenti al Barbera), e non sarà della partita naturalmente anche Palumbo, che si sta riprendendo dal trauma distorsivo alla caviglia che gli ha fatto saltare il match con le rondinelle. Per il centrocampista il danno è comunque meno grave di quanto si fosse temuto, ma è ancora troppo presto per pronosticare un suo recupero per la gara interna con il Parma del prossimo 27 gennaio. Il calendario, come si sa, propone al Modena un trittico di partite piuttosto insidiose, per usare un eufemismo, visto che dopo Palermo e Parma ci sarà il match in trasferta sul campo della Sampdoria. Non proprio le gare più... morbide per provare ad invertire il trend che ha portato il bottino di due soli punti nelle ultime cinque partite, anche se al momento, sia pure in coabitazione con il Brescia a quota 28, la classifica mette ancora i gialli in zona playoff. Sono sempre la poca prolificità in attacco e la difesa non impeccabile di questi ultimi mesi a preoccupare, dati evidenziati anche da quei numeri che dicono che il Modena è l’unica compagine delle prime dieci in graduatoria che ha un saldo negativo nella differenza reti. Mercato Giornata piatta quella di ieri per quel che riguarda le trattative, che nei prossimi giorni saranno evidentemente condizionate da eventuali uscite per poi procedere ad operazioni in entrata. Ieri alcune voci davano Guiebre molto vicino al Bari, ma al momento l’esterno sinistro è impegnato in Coppa d’Africa, dove esordirà nel pomeriggio di oggi con il suo Burkina Faso affrontando il Mauritiana nella prima gara del girone eliminatorio. Ogni eventuale trattativa quindi è evidentemente condizionata dal cammino che farà nella manifestazione la nazionale burkinabe, che in caso di eliminazione al primo turno giocherà la sua ultima gara il prossimo 23 gennaio. Parlando di altre voci, sembra essersi raffreddata la pista del palermitano Soleri (che sarebbe stata comunque legata alla partenza di un altro attaccante), mentre non si registrano novità su Romeo Giovannini, che ha più di una squadra disposta ad accoglierlo in prestito sino alla fine della stagione, ma al momento ancora a piena disposizione di Bianco.

a.b.